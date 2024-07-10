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Gündem
AA 10.07.2024 06:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de NATO temasları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de NATO temasları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katılmak üzere konakladığı otelden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de NATO temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, otelin önünde pankartlar ve Türk bayraklarıyla kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de NATO temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ABD'de Türk vatandaşları karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ABD'de Türk vatandaşları karşıladı

Toplu fotoğraf çektirildi

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.

Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, etkinliğin başlangıcında toplu fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de NATO temasları

Programda, İkinci Dünya Savaşı, NATO'nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi.

Etkinlikte, ABD Başkan Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de NATO temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğinin ardından Erdoğan, konakladığı otelde Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de NATO temasları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de NATO temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.

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ABD Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Macaristan NATO Recep Tayyip Erdoğan
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