Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.07.2024 00:22

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü
[Fotograf: AA]

ABD Kongresi'nin ev sahipliğinde, NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında başkent Washington'da bulunan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'la bir araya geldi.

Kurtulmuş, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen ve aralarında çocuk hastanesinin de bulunduğu binalara yönelik saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Stefanchuk, Rusya'nın saldırısı ve bunun sonucu oluşan görüntüleri Kurtulmuş'a gösterdi ve saldırıya ilişkin bilgi paylaştı.

Stefanchuk ayrıca, Lentonya'nın başkenti Riga'da 24 Ekim'de düzenlenecek Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi'ne Kurtulmuş'u davet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne Türkiye'nin desteğini yineledi.

Kurtulmuş, Zirve'ye verilen arada bazı mevkidaşlarıyla sohbet etti.

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş TBMM
Sıradaki Haber
5 ile yeni vali atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli: Esirlerin sadece Allah'ı var
00:56
Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
00:46
Avrupa Uzay Ajansı'nın yeni roketi Ariane 6 ilk kez fırlatıldı
00:40
NATO 75. yıldönümü zirvesi için kurulduğu Washington’da toplanıyor
00:27
Elazığ'da sağanak sonrası alt geçitte mahsur kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı
00:29
Stoltenberg ile Blinken Ukrayna'yı görüştü
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı
FOTO FOKUS
NATO liderleri ABD'de toplanıyor
NATO liderleri ABD'de toplanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ