Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.07.2024 23:21

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki okula saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki okula saldırısını lanetledi

Bakanlık, İsrail’in, Han Yunus kentindeki bir okula yaptığı saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail’in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu saldırıların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de gösterdiği vurgulanan açıklamada, "İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Han Yunus kentindeki saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 25 Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi" dedi.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti İsrail
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ABD'de Türk vatandaşları karşıladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:27
Elazığ'da sağanak sonrası alt geçitte mahsur kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı
00:29
Stoltenberg ile Blinken Ukrayna'yı görüştü
00:25
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'de hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 8'e yükseldi
00:31
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü
00:36
Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçı Halil Akdeniz için başsağlığı mesajı
00:22
İngiltere'de rekor sayıda Müslüman parlamentoya girdi
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı
FOTO FOKUS
NATO liderleri ABD'de toplanıyor
NATO liderleri ABD'de toplanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ