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Gündem
AA 09.07.2024 22:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ABD'de Türk vatandaşları karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Washington'da konaklayacağı otelin önünde karşılayan Türk vatandaşları, sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ABD'de Türk vatandaşları karşıladı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gelen Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti.

Otelin önünde Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla
karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ABD'de Türk vatandaşları karşıladı

Otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

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