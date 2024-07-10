Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.07.2024 00:04

5 ile yeni vali atandı

Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

5 ile yeni vali atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile Diyarbakır Valiliğine Vali- Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Vali- Mülkiye Başmüfettişliğine ise Malatya Valisi Ersin Yazıcı atandı.

Karar ile birlikte Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı.

Atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

ETİKETLER
Çanakkale Diyarbakır Elazığ Kocaeli Malatya Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki okula saldırısını lanetledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:27
Elazığ'da sağanak sonrası alt geçitte mahsur kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı
00:29
Stoltenberg ile Blinken Ukrayna'yı görüştü
00:25
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'de hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 8'e yükseldi
00:31
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü
00:36
Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçı Halil Akdeniz için başsağlığı mesajı
00:22
İngiltere'de rekor sayıda Müslüman parlamentoya girdi
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı
FOTO FOKUS
NATO liderleri ABD'de toplanıyor
NATO liderleri ABD'de toplanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ