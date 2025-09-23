Açık 13ºC Ankara
Gündem
AA 23.09.2025 00:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'de Kanada Başbakanı Mark Carney ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
 

