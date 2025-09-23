Gündem
AA
23.09.2025 00:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'de Kanada Başbakanı Mark Carney ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.