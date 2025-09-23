Açık 13ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 23.09.2025 00:08

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımızın sözünün kesilmesi söz konusu değil

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin Konulu Yüksek Düzeyli Konferansı'ndaki konuşması sırasında, konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımızın sözünün kesilmesi söz konusu değil

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın usullerine göre, devlet ve hükümet başkanlarının konuşmaları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süreyi aşmış, teknik düzen gereği mikrofon 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapanmıştır. Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır.

Benzer şekilde, Endonezya Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da mikrofon aynı usule uygun şekilde kapanmıştır. Türkiye, her platformda olduğu gibi BM Genel Kurulu'nda da en üst düzeyde temsil edilmekte, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları küresel gündeme yön veren ve geniş yankı uyandıran mesajlar olarak takip edilmektedir."

OKUMA LİSTESİ