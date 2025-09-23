Açık 13ºC Ankara
Gündem
AA 23.09.2025 00:17

Kılıç: Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki insanlık ittifakı bu zulme sessiz kalmayacak

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Fransa'nın da Filistin Devleti'ni tanıması, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde teşekkül eden insanlık ittifakının artık bu zulme sessiz kalmayacağının ilanıdır. İnanıyoruz ki bu ittifakın genişleyerek güçlenmesi, İsrail hükümetinin mezalimini sonlandıracaktır" dedi.

[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin zulmüne karşı uluslararası vicdanın her geçen gün daha da güçlenmesinin, Filistin Devleti'nin yalnız olmadığının göstergesi olduğunu belirtti.

Başdanışman Kılıç, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Fransa'nın da Filistin Devleti'ni tanıması, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde teşekkül eden insanlık ittifakının artık bu zulme sessiz kalmayacağının ilanıdır. İnanıyoruz ki bu ittifakın genişleyerek güçlenmesi, İsrail hükümetinin mezalimini sonlandıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dün nasıl ki 'Dünya beşten büyüktür' diye haykırdıysak, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla mazlum Filistin halkı için mücadelemize devam edeceğiz."

Fransa, Filistin'i tanıdı
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımızın sözünün kesilmesi söz konusu değil
