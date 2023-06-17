Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni ekonomi kadromuzun birinci önceliği enflasyon

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Her biriniz Türk ekonomisinin üretim kapasitesinin giderek artan gücünün sembollerisiniz. Sağladığınız istihdamla, yaptığınız ihracatla yerli ve milli tarifimizin adeta vücut bulmuş halisiniz. Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bile ‘Türk malı’ damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır.

Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçıları hep yol ve kader arkadaşlarım olarak gördüm. Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleriyle yakından ilgilendik. Türkiye İhracatçılar Meclisi bize sıkıntıları iletti, öneriler sundu. Biz de sizin sorunlarınıza kalıcı çözümler ürettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bile ‘Türk Malı’ damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır.https://t.co/wcIrCVVRGX pic.twitter.com/QNwt0joYSL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2023

"Türkiye’yi ihracatta tarihinin en büyük başarılarıyla tanıştırdık"

Bu yeni dönemde de hiç beklemeden adımlarımızı attık ve süratle ziyaretlerimize başladık. Afet bölgesinde yatırım teşvik belgelerinin süresinin 3 yıl uzatılmasından cazibe merkezleri programına dahil edilmesine, KOBİ tanımındaki üst limitin 250 milyondan 500 milyon liraya çıkarılmasından asgari ücret desteğinin uzatılmasına kadar bize ilettiğiniz taleplerinize olumlu cevap verdik. El ele, gönül gönüle hareket ederek Türkiye’yi ihracatta tarihinin en büyük başarılarıyla tanıştırdık.

21 yıl önce göreve geldiğimizde kendini güç bela ayakta tutan bir ülke vardı. İş dünyamızla dayanışma içinde çalışarak bu tabloyu tamamen tersine çevirdik. Dünyanın en önemli üretim üslerinden biri haline geldik. Yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ekonomiye sahiptik. Bugün bu rakamı bir buçuk ayda gerçekleştirebilen güçlü bir ekonomiye kavuşturduk.

"2022 senesi ihracatımız açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti"

2022 senesi ihracatımız açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. Mal ihracatımız yüzde 12,99 artışla 254,2 milyar dolar oldu. Ülkemizin küresel ticaretten aldığı pay yüzde 1,02’ye yükseldi.

Hizmet ihracatımız yüzde 47,3 artışla 90 milyar doları aştı. Savunma ihracatımız yaklaşık yüzde 37 artışla 4,3 milyar doları buldu. İhracat yapan firma sayımız da önceki seneye göre yüzde 14 yükselerek 114 bin 561’e çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri de günden güne azalıyor. Asrın felaketini yaşamış olmamıza rağmen ihracatımız güçlü seyrini devam ettiriyor. https://t.co/wcIrCVVRGX pic.twitter.com/JVzcbiRvYL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2023

"Ekonomimiz 11 çeyrektir büyümesini sürdürüyor"

Bu yıla da çok güçlü bir giriş yaptık ancak 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 50 bini aşkın can kaybımızın yanı sıra 11 ilimizi de derinden sarstı. Konutların yanı sıra, iş yerleri, üretim tesisleri ve ticarethaneler de ciddi zarar gördü. Bu devasa yıkım karşısında süratle harekete geçtik. Deprem şehirlerindeki çarkların dönmesi için iş dünyamıza gereken desteği sağladık. Depremin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri de hamdolsun günden güne azalıyor.

Asrın felaketini yaşamış olmamıza rağmen ihracatımız güçlü seyrini devam ettiriyor. Mayıs ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 18.9 milyar dolardan 21,6 milyar dolara yükseldi. Som 12 ayda ihracatımız 254,4 milyar dolara ulaştı.

Büyüme tarafında da müjdeli rakamlara şahit oluyoruz. Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek son 11 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Gelen öncü veriler büyümenin ikinci çeyrekte de gücünü koruduğuna işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor.https://t.co/wcIrCVVRGX pic.twitter.com/nRSHWcClR0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2023

"Enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz"

Bir süredir tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor.

Dış ticarette en büyük sıkıntımız olan enerji yükünü; Karadeniz gazı, Gabar petrolü, Akkuyu Nükleer Santrali ve yenilenebilir kaynaklarla asgariye indireceğiz.

"İhracatımızı yıl sonunda 265 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz"

Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. 2028 senesi için de hedefimiz 400 milyar dolar ve üstünü yakalamaktır.

2028 ihracat hedeflerimiz kapsamında, ihracatımızdan yüzde 1,5 pay alan elektronik ihracatın payını yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin son 21 yılda dış politikada attığı adımlar ihracatımızda da çarpan etkisi yapmıştır. Afrika’da büyükelçilik sayımız 12’den 44’e yükselirken ticaret hacmimiz de 4,3 milyar dolardan 40 milyar dolara çıktı. Latin Amerika’daki büyükelçilik sayımız 6’dan 18’e ulaşırken ticaret hacmi 800 milyon dolardan 17,4 milyar dolara yükseldi. Yeniden Asya girişimimizi ilan ettiğimiz 2019’dan beri kıtayla ticaretimiz yüzde 40 arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl Eximbank'ın KOBİ'lerimize sağladığı kredi hacim oranı yüzde 25,8'e yükselecektir.https://t.co/wcIrCVVRGX pic.twitter.com/8gCpdPq5Dn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2023

"2023 yılında 2 milyon sağlık turistine şahit olacağız"

Bu yıl Eximbank'ın KOBİ'lerimize sağladığı kredi hacim oranı yüzde 25,8'e yükselecektir. Finansman meselesinde sadece Eximbank ile de yetinmiyoruz. 2022 yılının mart ayında faaliyete geçirdiğimiz İhracatı Geliştirme Şirketi ile ihracatçımıza finansman konusunda nefes aldırdık.

İnşallah 2023 yılında 2 milyon sağlık turisti ve 3 milyar dolar ihracata hep birlikte şahit olacağız.

İstanbul Finans Merkezi yatırım çekme potansiyelini artıracak.