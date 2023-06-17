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Gündem
AA 17.06.2023 13:35

Türkiye, Uganda'daki terör saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlen terör saldırısını lanetledi.

Türkiye, Uganda'daki terör saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyulduğu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendiği belirtildi.

Saldırının lanetlendiğine işaret edilen açıklamada, "Terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemiz bu zor gününde Uganda Hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içindedir." ifadesine yer verildi.

38'i öğrenci 41 kişi hayatını kaybetmişti

Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlenen terör saldırısında 38'i öğrenci, 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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