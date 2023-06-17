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TRT Haber 17.06.2023 12:42

HDP binasından terör elebaşlarının posterleri çıktı

İstanbul'da HDP Okmeydanı Temsilciliği'nde yapılan aramalarda terör elebaşlarına ait posterler, örgütsel içerikli malzemeler ve yasa dışı eylemlerde kullanılmak üzere meşaleler ele geçirildi.

HDP binasından terör elebaşlarının posterleri çıktı

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösterenlerin, eylemlerde kullanacakları eşyaları Şişli'deki HDP Okmeydanı Temsilciliği'nde depoladığı belirlendi.

Adrese yapılan operasyonda; terör örgütü elebaşlarına ait fotoğraf ve posterler, yasa dışı gösteri ve yürüyüşlerde kullanılmak üzere ekipmanlar, 85 adet meşale, 10 adet havai fişek rampası, 67 adet torpil ile çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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HDP PKK/KCK Terör Örgütü
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