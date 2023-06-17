Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin maaş ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4A (SSK) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 17 ve 18 olanlar için ödemelerin başladığını duyurdu.

Ödeme günü 19, 20 olanların ödemeleri yarın, 21,22 olanların ödemeleri ayın 19'unda, 23, 24 olanların ödemeleri ayın 20'sinde, 25,26 olanların ödemeleri ise ayın 21'inde yapılacak.

Emeklilerimizin maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyelerini ödemeye başladık. pic.twitter.com/MqKfDEpSYq — SGK (@sgksosyalmedya) June 17, 2023

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler maaş ve ikramiyelerini 22 Haziran'da alacak.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise 23 Haziran tarihinde ödenecek.

Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.