Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün yaptığımız açılışla, İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayıp Sakarya'nın Akyazı mevkiine kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nu 45 kilometre büyüterek toplam 443 kilometreye ulaştıracağız. Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. pic.twitter.com/1bic6veaNt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2021

"Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız"

Bu otoyol İstanbul'un şehiriçi ulaşımı dışında, ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir. İstanbul'a açtığımız bu nefes borusunun anlamını en iyi şekilde bu şehirde yaşayanlar biliyor. Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız.

"Kanal İstanbul ülkemizin iftihar kablosu içerisindeki yerini alacaktır"

Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır. pic.twitter.com/yMjB15wRHw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2021

"Otoyolun yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı olacaktır"

Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Sonradan eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır.

Biz hayatımız boyunca eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuk. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'dan başladığımız eser ve hizmet siyaseti yolculuğumuzu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin her karış toprağına ulaşacak şekilde sürdürdük. Türkiye'nin dünyadaki konumunu uygun seviyeye yükselttik. Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin yeniden yapılanma süreci koronavirüs salgını ile hızlanırken biz Türkiye olarak hedeflerimizden şaşmadan mücadelemizi sürdürme başarısını gösterdik.

"655 milyar liralık kaynağı milletimizin emrine verdik"

Coğrafyamızın dört bir yanındaki dostlarımıza da el uzattık. Son Kabine toplantısının ardından milletimizle detaylıca paylaştığımız şekilde hibe ödemeleri, destek programları ile toplamda 655 milyar liralık bir kaynağı bu dönemde milletimizin emrine verdik. Ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalışırken, biz 10 milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık.

Milletimizin sağlığını korumak için titizlikle geliştirdiğimiz tedbirleri üretimin, ihracatın, büyümenin devamını sağlayacak şekilde planladık ve uyguladık.

"Eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik"

Tüm bunları yaparken yatırımları da ihmal etmedik. Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlık alanındaki en büyük kapasite artışlarını salgın döneminde yani son 14 ayda gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz. pic.twitter.com/2JWVoVpEur — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2021

"Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz"

Kuzey Marmara Otoyolu'nun pek çok kesimini yine bu dönemde tamamlayıp hizmete soktuk. Pek çok alanda hazırladığımız reformları yine bu dönemde milletimizle paylaştık ve paketler halinde uygulamaya başladık. Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz.

Yeni ve sivil anayasamıza da inşallah kavuşacağız. Türkiye'yi salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına sokma kararlılığımızı sürekli ifade ediyoruz. Bu tablo dışarıda ve içeride birilerine rahatsızlık veriyor. Uzunca bir dönem ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız Türkiye hedefimizden hiç hoşlanmadılar.

Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler.

Maziden atiye kurduğumuz köprüyü aşkla şevkle heyecanla geçerek Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. pic.twitter.com/haPYf0zxnG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2021

"Terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünya bilmeli"

İsrail'in ne olduğunu tüm dünyaya anlatacağız. Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur.