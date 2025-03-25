Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve rahmetli annesine yönelik yapılan edepsiz saldırı sadece bir ahlak çöküntüsünün işareti değil, aynı zamanda toplumsal huzuru hedef alan kirli bir zihnin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Söz konusu hareketlere tepki gösteren Fidan, "Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleşen gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yönelik sarf edilen çirkin sözleri lanetledi.

Manevi değerlere ve insani duruşa asla yakışmayan bu seviyesizliklerin karşılıksız kalmayacağını belirten Bolat, bu provokasyonu yapanların ve teşvik edenlerin, milletin kararlı duruşu ve hukukun karşısında hesap vereceğini aktardı.

"Bu hadsiz saldırı ne özgürlükle ne de hukukla bağdaştırılabilir"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da İstanbul'daki gösterilerde, CHP Genel Başkanı'nın sokak çağrısıyla istedikleri ortamı bulan provokatörlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi ve ailesine yönelik yaptıkları hakaretleri lanetleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kutsalı olmayan, sınır tanımayan, ahlak yoksunu vandallar tarafından yapılan bu hadsiz saldırı ne özgürlükle ne de hukukla bağdaştırılabilir. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden gayret eden Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeleri asla kabul etmiyor, en şiddetli şekilde kınıyoruz. Kendi siyasi çıkarları uğruna gençlerimizi maşa olarak kullananlar, kendi siyasi geleceklerini sokak çağrıları yaptıkları gençlerin kararacak hayatları üzerine kuranlar, ülkesi için çalışacak genç zihinleri çıkmaz sokaklara sürüklemekte bir beis görmeyenler, vakit geç olmadan bu tehlikeli oyundan derhal vazgeçmelidir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ise sokakları ve meydanları kuşatmaya, aziz milletin huzurunu ve birliğini bozmaya çalışanların, zehir saçan dilleri ile hadlerini aştığını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum annesine yönelik aşağılık hakaretlerin sahipleri ve bu ahlaksızlığa zemin hazırlayan zihniyet, bu alçaklığın bedelini hukuk önünde ve millet vicdanında mutlaka ödeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Milletin iradesine, değerlerine ve ailesine uzanan bu alçak dili asla kabul etmiyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik ahlaksız hakaretleri şiddetle kınıyorum. Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür, ne de demokratik bir hak arayışıdır. Mesele asla 'barışçıl gösteri' değil, doğrudan bir nefret ve kin provokasyonudur. Milletin iradesine, değerlerine ve ailesine uzanan bu alçak dili asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yaşanan gösterilerde ahlak yoksunu provokatör bir grubun Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlerini en şiddetli şekilde kınıyorum. Hakaret asla ama asla bir hak, özgürlük değildir. Sadece yakıp yıkmayı bilen marjinal grupların polisimize, kamu malına, milletimizin değerlerine sürdürdüğü saldırıları yok sayamayız. Kin ve düşmanlıktan beslenen, gençlerimizi kışkırtan, şiddeti öven ve destekleyen kesimlere sesleniyoruz; artık yeter! Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli ailesine, güvenlik güçlerimize, milletimize karşı yaptığınız bu seviyesizlikleri asla kabul etmiyoruz.

"Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tenzile annemize ağza alınmayacak küfür edenleri lanetliyorum. Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır. Bu alçaklığı teşvik edenler de bunun altında kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli ailesine ve merhume validesine yönelik yapılan seviyesiz ve hadsiz saldırıyı nefretle kınıyorum. Bu ahlaksızlık yalnızca Cumhurbaşkanımıza değil, milletimizin ortak değerlerine, aile kavramına ve vicdanına yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Bu çirkin dili meşrulaştırmaya çalışanlar, gençleri öne sürüp perde arkasından provokasyon yürütenler hukuk önünde mutlaka hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

"Edep dışı hakaretleri ve bu alçak dili kullananları şiddetle lanetliyorum"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da konuya ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul Saraçhane'deki gösterilerde Cumhurbaşkanımızın şahsına, merhum annesine ve değerli ailesine yöneltilen ahlak ve edep dışı hakaretleri ve bu alçak dili kullananları şiddetle lanetliyorum. En kutsal varlıklarımız olan annelerimize edepsiz şekilde sarf edilen ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen ahlak yoksunları bilmeli ki; bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Bu çirkin söylemlere yol açan, toplumu sokaklara çağırıp olaylara zemin hazırlayan muhalefet partisine girdiği lağım çukurunda hak ettiği cevap hem hukuk devletinde hem de halkımız tarafından verilecektir."

"Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir"

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem ailesine edilen küfür, alçakça bir saldırıdır. Bu seviyesizliğin ne fikirle ne özgürlükle ilgisi vardır. Ahlaksızlığa susmak, ona ortak olmaktır. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.