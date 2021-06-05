Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi görüşmelerde bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Kısıklı'daki konutuna geçti.

Erdoğan, yol güzergahında bulunan Yalıboyu Caddesi'ndeki bir dondurmacıda makam aracını durdurarak, dükkandaki esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti ve dondurma yedi.

Vatandaşlara da ikramda bulunan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara da el salladı.