Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla dondurma yedi, sohbet etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yoğun geçen mesai gününü sürpriz bir ziyaretle tamamladı. Beylerbeyi'nde bir dondurmacıya uğrayan Erdoğan, vatandaşlarla dondurma yedi, sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi görüşmelerde bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Kısıklı'daki konutuna geçti.
Erdoğan, yol güzergahında bulunan Yalıboyu Caddesi'ndeki bir dondurmacıda makam aracını durdurarak, dükkandaki esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti ve dondurma yedi.
Vatandaşlara da ikramda bulunan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara da el salladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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