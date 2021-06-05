Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 22:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Selçuk, "Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum" dedi.
Sevgili Gençler,— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 5, 2021
Hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum.
Sonuçlar nasıl olursa olsun, #LGS’nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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