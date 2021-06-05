Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'i kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan'a kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala eşlik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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