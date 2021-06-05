Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti.
Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda kişinin talebini kırmayan Soylu, sevgi gösterisinde bulunanlara teşekkür etti.
Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde düzenlenen mitinge de katılan Bakan Soylu, ardından şehit Yatkak'ın Bulca köyündeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Ziyaret sonrası Soylu, yapımı tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü binasını gezip yetkililerden bilgi aldı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Şehit
Son Haberler
- 20:19
- 20:05
- 19:50
- 19:49
- 20:03
Sıradaki Haber
Bakan Soylu: Temmuz ayından sonra Türkiye ekonomisi sıçrama yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz