İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda kişinin talebini kırmayan Soylu, sevgi gösterisinde bulunanlara teşekkür etti.

Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde düzenlenen mitinge de katılan Bakan Soylu, ardından şehit Yatkak'ın Bulca köyündeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Ziyaret sonrası Soylu, yapımı tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü binasını gezip yetkililerden bilgi aldı.