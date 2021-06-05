Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

İşte günlük vaka tablosu:

24 saatte 303 bin 528 kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı.