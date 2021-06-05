Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vefat sayısı 100'ün altında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Son 24 saatte 6 bin 126 yeni vaka, 542 yeni hasta tespit edildi. 92 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.
İşte günlük vaka tablosu:
24 saatte 303 bin 528 kişi aşılandı
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Son Dakika
Son Haberler
- 20:05
- 19:50
- 20:03
- 18:59
- 18:12
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz