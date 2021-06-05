Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy’de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.
Açılışın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere alandan ayrılan Erdoğan, Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Erdoğan ayrıca çocuklara da oyuncak hediye etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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