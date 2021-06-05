Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gerçekleştirilen "Piraziz Parkı Açılış Töreni ve Uçurtma Festivali'ne katıldı

Burada konuşma yapan Kasapoğlu, gençlerin yarınlarını nasıl daha güçlü kılabileceklerine yönelik çalıştıklarını, havuzlarıyla salonlarıyla semt sahalarıyla, futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her alanda yeni bir süreci başlattıklarını söyledi.

Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençler için her imkanı seferber etmekten bir adım geri durmayacaklarını belirten Kasapoğlu, gençlerin insanlığın, mazlum milletlerin, gönül coğrafyasının umudu olduğunu kaydetti.

Buradan kardeşliği, sporun evrensel gücünü, çocukların ve gençlerin yarınlara güçlü yürüyüşünü haykırdıklarını aktaran Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yamaç paraşütçülerinin sahada en güzel şekilde o mesajı vereceğini dile getirdi.

"Bu istismarcılara hiçbir evladımızı yar etmeyeceğiz"

Çocuklarla birlikte uçuracakları uçurtmalarla kardeşliğin, bir arada olmanın güçlü mesajını vereceklerini ifade eden Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Özgürlüğün mesajını verecek. Bu güzel coğrafyanın temiz kalpli, iyi niyetli insanları, kötü niyetli şer odaklarına karşı dur mesajını, baharın, aydınlığın güçlü mesajını verecek. Hep birlikte bundan sonra bu istismarcılara bu kötü niyetlilere hiçbir şekilde hiçbir evladımızı yar etmeyeceğiz onun mesajını veriyoruz. Birkaç hafta önce Cudi'de tenis turnuvasını düzenledik. Raket sesleri vardı Cudi'de, kardeşlik mesajı vardı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin kaynaşması vardı. Ondan önce Hakkari'de Zap suyunda rafting şampiyonası yaptık. Gençlerimiz sporcularımız bir araya geldiler. İşte sporun birleştiren gücü ile sporun dönüştüren ruhu ile çalışmalarımızı gayretlerimizi daha yukarılara, yükseklere taşıyacağız."

Diyarbakır'da 3 sporcunun olimpiyatlarda şanlı bayrağı temsil edeceğini bildiren Kasapoğlu, onlara inandıklarını vurguladı.

"Birlik ve kardeşlik ruhu burada"

Sporun her alanında yeni yıldızları hep birlikte yetiştireceklerini belirten Kasapoğlu, her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceklerine işaret etti.

Burada birlik, kardeşlik tablosunun olduğunu anlatan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte birlik ve kardeşlik ruhu burada. Biz el ele verdiğimizde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şer odağı duramadı, duramayacak. Ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar. Ne araçlarla ne oyunlarla gelirlerse gelsinler. Hiçbir şekilde kardeşliğimiz, birliğimizin, inancımızın karşısında. Sindiremediler, sindirmeyecekler, engelleyemediler, engelleyemeyecekler. Bu şanlı bayrak, kardeşlik ruhu ilelebet bu coğrafyada payidar olacak. Kardeşliğin gücünü sevginin, şefkatin, merhametin, adaletin, hakkaniyetin gücünü tüm şer odaklarına tüm karanlık odaklara hep birlikte bir olarak haykırmaya devam edeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, uçurtma şenliğini Türkiye genelinde Dünya Çevre Günü münasebetiyle 81 ilde düzenlediklerini aktararak, "Ama biz Hani'yi tercih ettik. İyi ki tercih etmişiz. İyi ki varsınız" sözlerini kullandı.

"Önümüzdeki yıl 17 ilçemizin tamamı şantiyeye dönecek"

Vali Münir Karaloğlu da Bakan Kasapoğlu'nun 17 ilçenin tamamında gençlik ve sporla ilgili hazırlanan bütün projelere destek verdiğini kaydetti.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl gençlik ve spor hizmetleri bakımından 17 ilçemizin tamamı şantiyeye dönecek. Bu yatırımlar tamamlandığında Diyarbakır'da inşallah her bir gencimize dokunacak, her bir gencimizi kötülüklerden ve kötü niyetli insanların şerrinden koruyacak güzel işler ve hizmetler yapacak tesislere kavuşmuş olacağız."

Hani'de yapılacak yatırımlara da değinen Karaloğlu, Bakanlığın desteğiyle gençlere hizmet etmeye devam edeceklerini anlattı.

Çocuklarla uçurtma yaptılar

Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler çocuklarla uçurtma yaptı ve paraşütçülerin gösterisini izledi.

Törene, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın ve vatandaşlar katıldı.