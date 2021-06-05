AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik ve yönetimi, üç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı 24 yaşındaki serebral palsi hastası Merve Ergül’ü ziyaret etti. Ergül'e ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çerçeveli bir fotoğrafı hediye edildi.

Merve Ergül, ziyaret sırasında Gençlik Kolları Başkanı Çelik’e hayranı olduğu ve çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek istediğini iletti.

Zonguldak’a bir dizi açılışlar için gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merve Ergül’ün kendisine olan sevgini karşılıksız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Çelik aracılığı ile Merve Ergül’e videolu bir mesaj gönderdi.

"Rabbimin Ya Şafi, Ya Kâfi, Ya Muafi isimleri ile şifalar diliyorum"

Merve Ergül ve ailesine selamlarını ileten Erdoğan, video kaydında şunları söyledi:

“Merve kızım, öncelikle Allah’tan şifalar diliyorum, senin bu kadirşinas teşebbüsün içinde şahsım ve ailem olarak çok teşekkür ediyorum. Rabbimin Ya Şafi, Ya Kâfi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine Rabbimden şifalar diliyorum.”