Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren test sürüşüne katılarak Sorgun istasyonunda incelemede bulundu.

İstasyonda meşalelerle karşılanan Oktay, burada yaptığı konuşmada, gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

"Salgına rağmen yatırımlar devam ediyor"

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle il ziyaretlerini olabildiğince kısıtlı tutmaya çalıştıklarını ifade eden Oktay, "Türkiye salgına rağmen COVID-19'a rağmen her türlü altyapı çalışmalarında, her türlü yatırımında, her türlü gayretinde hız kesmeden çok hızlı yoluna devam ediyor. Onun için biz oradan aldığımız enerjiyle yüksek hızlı trenle bugün buraya geldik" dedi.

Yüksek hızlı tren test sürüşleri

Oktay, çok uzun zamandan beri yatırımları devam eden yüksek hızlı trenin test sürüşlerinin 25 Ocak'tan beri sürdüğünü dile getirerek, "Bugün de o test sürüşünü Bakanımızla beraber yapmış olduk. Son derece konforlu, son derece rahat son derece hızlı, buradan Ankara'ya çok rahat şekilde istediğiniz zaman her türlü ihtiyacınızı karşılamak için rahat bir şeklide gidip gelebileceğimiz bir konforu yakaladığımız test sürüşünü beraber yaptık. Sertifikasyon çalışmaları tamamlandığı zaman seferlerine başlıyor olacak. İlk etapta Balışeyh'ten sonraki kısım tam kapasite, önümüzdeki bir yıl içerisinde Ankara, Yozgat ve Sivas hattı tam kapasite çalışmaya başlıyor olacak." diye konuştu.

"Yüzde 7'lik büyüme asla tesadüf değildir"

Tüm yatırımların hızla devam ettiğini söyleyen Oktay, "İlk çeyreğe baktığımızda bunun sonucunu görüyoruz. Dünyada ikinci sıraya yerleşen yüzde 7'lik büyüme asla ve asla tesadüf değildir. Bugün de bunu gördük, biz dün de bunu gördük. Bulduğu enerji doğalgaz rezervine 135 milyar metreküp ilave eden Türkiye, hem Karadeniz'deki yeraltı tesisleri hem de Filyos Limanı'nın açılışı ve Filyos Limanı'nda oluşturulacak doğalgaz üretim tesisleri ve sonra da ikisinin birleştirileceği boru hattıyla birlikte koca bir endüstri bölgesi orada oluşuyor. Türkiye'nin enerji üssü oluşuyor Zonguldak Filyos'ta" dedi.