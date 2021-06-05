FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan, ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, muvazzaf veya ihraç edilen 12 astsubay ile kapatılan askeri okul öğrencisi 10 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Toplam 22 şüphelinin yakalanması için harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi, operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Bir kişinin koronavirüs salgını nedeniyle karantinada tutulduğu, bir şahsın da yurt dışında olduğu tespit edildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.