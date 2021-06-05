Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da en düşük vaka seviyesi
[Fotoğraf: AA (Aşriv)]
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından İstanbul'daki vaka sayılarının düşüşüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Memişoğlu, paylaşımında "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... COVID-19'u şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" ifadelerini kullandı.
Salgının BAŞLANGICINDAN beri pozitif vaka oranımızda EN DÜŞÜK seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) June 5, 2021
Teşekkürler İSTANBUL!
Rehavete kapılmadan, UNUTMADAN... Covidi şehrimizden kovalım, GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARTALIM.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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