İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından İstanbul'daki vaka sayılarının düşüşüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Memişoğlu, paylaşımında "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... COVID-19'u şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" ifadelerini kullandı.