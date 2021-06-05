İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, terörle mücadelede mayıs ayına ilişkin bilgileri paylaştı.

İç güvenlik operayonları kapsamında mayıs ayında 11 bin 36 kırsal operasyon düzenlendi. Terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanmasına yönelik olarak da 1051 operasyon yapıldı.

10 sözde üst düzey terörist etkisiz

Mayısta düzenlenen terör operasyonlarında 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Toplam 81 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 64'ünün PKK/KCK, 17'sinin ise DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Terör örgütlerine yardım ettiği ve örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1696 şüpheli de gözaltına alındı. 235'i tutuklandı. 15 terör eylemi engellenerek örgüte geçit verilmedi.

Organize suç örgütleriyle mücadele

Organize suç örgütleriyle mücadele de kararlılıkla sürüyor. 2021 yılında organize suç örgütlerine düzenlenen 223 operasyonla 2 bin 778 kişi gözaltına alındı. 903'ü adli makamlar tarafından tutuklandı.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Emniyet ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 17 Mayıs'ta Mersin'de, Lazkiye açıklarında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak çalışmasıyla, 1 ton 500 gram esrar ele geçirildi.

Çataklı, 15 Temmuz 2016'dan sonra çökertilen uyuşturucu suç örgütü sayısının 392 olduğunu söyledi. 3 bin 483 kişi hakkında da işlem yapıldığını ifade etti.

Koronavirüs denetimleri

Bakan Yardımcısı Çataklı mayıs ayında 6 milyon 132 bin 761 denetim gerçekleştirildiğini söyledi. İhbar ve şikayetlere bağlı olarak denetimlerde ise 71 bin 78 kontrolün yapıldığını belirtti.