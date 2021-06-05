Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

İnsanlığın tüm unsurlarıyla doğanın korumasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır" dedi.

"Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın

ortak meselesidir" diyen Erdoğan, Türkiye'nin doğayı koruyan öncü bir rol üstlendiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı şu şekilde:

Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır.

İnsanlık için tüm unsurlarıyla doğanın korunması bir tercih değil bir

zorunluluktur. Özellikle son iki asırda tüm dünyada sanayi ve teknolojideki gelişmeler, insan ile doğa arasındaki ilişki ve anlayışta da değişiklikleri beraberinde getirmiştir.

Sınırsız tüketim ve doğaya tahakküm etme zihniyeti en büyük zararı yine

insana, çevreye ve geleceğe vermektedir.

"Çevrenin korunması bütün insanlığın ortak meselesidir"

Dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, azalan orman varlığı, verimsizleşen topraklar hepimiz için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşanabilir bir dünya için tabiata, çevreye ve hayata bakış açımızın düzeltilmesi gerekmektedir.

Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın

ortak meselesidir. Bu noktada çevreye duyarlı ve kanaati esas alan bir anlayışla hareket edilmesi önemlidir.

"Türkiye olarak doğayı koruyan öncü bir rol üstleniyoruz"

Aksi takdirde çevre felaketi, kirlilik, salgın hastalıklar, kıtlık ve yoksulluk

gibi küresel sorunların çözümü mümkün olamayacaktır. Ekosistemin korunması ve geliştirilmesi kadar, oluşan tahribatın onarılması da atılacak önemli adımlardan birisi olmalıdır.

Türkiye olarak doğayı koruyan, çevre kirliliğini önleyen ve çevre bilinci

kazandıran çalışmalarda öncü bir rol üstleniyoruz. Çevre dostu bir yaklaşımla doğal varlıklarımızın korunması, planlı şehirleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere özel bir önem veriyoruz.

"Erozyonla mücadelede dünya lideri Türkiye"

Erozyonla mücadelede dünya lideri olan Türkiye, orman alanını artıran

nadir ülkelerden biri konumundadır.

Son 19 yılda ağaçlandırma yapılan alan miktarını 3,6 milyon hektardan 9,2

milyon hektara, orman varlığımızı ise 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon

hektara çıkardık.

81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi

2023 yılına kadar 81 ilimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefimiz

kapsamında bugüne kadar 61 Millet Bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine

sunduk. 324 Millet Bahçesinde ise çalışmalarımız devam ederken, tabiat

parklarımızın sayısını 17’den 250’ye çıkardık.

Yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji üretimimizin yüzde 40’ına,

atık su arıtma tesisi sayımızı 145’ten 1.170’e ulaştırdık.

Mavi bayraklı plaj sayısı artıyor

Mavi bayraklı plaj sayımızı 127’den 519’a çıkararak bu alanda da ilk

sıralardaki yerimizi korumayı sürdürüyoruz.

Bütün bu projelerin çevre için oluşturduğu değerin yanı sıra çocuklarımız

ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın artan çevre

duyarlılığından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile

buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Dünya Çevre Günü vesilesiyle, çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyor, bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.