Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi liderini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan'a kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da eşlik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan
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