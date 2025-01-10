Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulaştırmada tarihimizin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılış törenine katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Hem Aydın'ımızı hem de bölgeyi büyütmeye, kalkındırmaya, her alanda daha ileri noktalara taşımaya devam ediyoruz. İllerimiz arasındaki karayolu bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yolculuk sürelerinin azaltılması önceliklerimizin ilk sıralarında yer alıyor. Ticari ve turistik trafiğin ana güzergahlarından biri olan bölgemizin ulaşım altyapısını daha önce hizmete açtığımız İstanbul-İzmir otoyolu ve İzmir-Aydın otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirmiştik.

"Yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz"

Bugün resmi açılışını yaptığımız Aydın-Denizli otoyoluyla Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimiz arasındaki karayolu ağımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz.

Üç gidiş üç geliş olmak üzere altı şeritli 140 kilometre ana yol ve iki gidiş iki geliş olmak üzere dört şeritli 23 km bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli otoyolumuz toplam 163 km uzunluğa sahip. Otoyol bünyesinde uzunluğu 5 bin 12 metreye ulaşan 61 adet köprü, 19 adet köprülü kavşak, toplam 11 bin 622 metre uzunluğunda 18 adet viyadük, 30 adet üst geçit, 80 adet alt geçit ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yer alıyor.

Otoyolumuzun Kuyucak kavşağı ile Kocabaş kavşağı arasındaki 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023'te açmıştık. Aydın çevreyolundan başlayıp Kuyucak kavşağında son bulan 70 kilometrelik bölümünü ise 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik. Otoyol güzergahının 3 Kasım 2023'te trafiğe açılan ilk etabı Kocabaş'tan başlayıp Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent'ten geçerek Kuyucak'a ulaşmıştı.

17 Ekim'de açılan ikinci etabı ise Kuyucak'tan başlayıp Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştı. Şimdi otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la birlikte tüm Ege Bölgemizin istifadesine sunuyoruz. D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe geçilerek 2 saati bulan yolculuk süresi otoyolumuzun hizmete girmesiyle birlikte 1 saatin altına iniyor. Denizli Batı Çevreyolu kavşağı ile İzmir Merkezi Liman kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyol geçiş süresi 1 saat 40 dakikaya inmiş oluyor. Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım ile İzmir'den Denizli'ye ulaşım süresi ise birbirine eşit hale geliyor. Böylelikle zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz.

Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız. Projenin tamamlanmasıyla, Kapıkule’den başlayıp, İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini kat ederek Akdeniz’e ulaşan kesintisiz bir otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.

"Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz"

Her vesileyle şu gerçeği ısrarla hatırlatıyorum: "Yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir." Sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma demektir. Yol demek, bölgesel ve küresel ekonomiyle entegrasyon demektir. Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz. Aynı durum Aydın-Denizli otoyolu içinde geçerlidir.

Aydın-Denizli otoyolunun hizmete sunulmasıyla birlikte sanayi ve tarım ürünlerimiz Denizli üzerinden bölgenin en önemli ihracat merkezi olan İzmir ve Aliağa limanına çok daha kısa sürede nakledilecek. Bilhassa yaz aylarında yoğunluğun arttığı Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi turizm merkezlerimize ulaşım daha az sürede ve konforlu bir şekilde sağlanacaktır.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin turistik beldelerimizde daha fazla zaman geçirmelerine, daha farklı yerleri keşfetmelerine imkan verecek bu durum, turizm gelirlerimizi de artıracaktır. Aydın-Denizli otoyolumuz, turizm sektöründe bölgeye yapılan yatırımları artıracak, yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük edecek ve istihdama katkı sağlayacaktır. Kısacası ticaret, turizm, taşımacılık, sanayi açısından gerçekten tarihi bir projenin açılışını bugün burada gerçekleştiriyoruz.

"Biz 22 yıldır Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için çalışıyoruz"

Ulaştırma yatırımlarımızı eleştirenlere de iki çift lafım var. Sizinle bizim aramızda sadece vizyon ve ufuk farkı yok. Sizinle bizim aramızda niyet farkı, anlayış farkı, zihniyet farkı var. Biz kule deyince para kulesi, belediye deyince yeme aklına gelen bir kadro değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Biz 22 yıldır Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için çalışıyoruz. Siyasette bizim tek bir gayemiz vardır. O da işte bugün burada olduğu gibi ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır.

Ulaştırma alanında bugüne kadar tarihimizin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. 22 yılda 63 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 730 kilometreye yükselttik. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 2 bin 82 kilometre artırarak 3 bin 796 kilometreye ulaştırdık. Yollarımızda ortalama hız 40 kilometreydi. Şimdi yaklaşık 90 kilometre. Yani artık insanlarımız seyahatlerini daha hızlı, daha güvenli ve konforlu bir şekilde yapabiliyor. İnşallah çok daha iyi seviyelere geleceğiz.

Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Aydın-Denizli otoyolunun şehirlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projeyi hayata geçiren Ulaştırma Bakanlığımızı, yüklenici firmamızı işçisinden mühendisine emek veren tüm kardeşlerimi şahsım, milletim adına tekrar tebrik ediyor sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.