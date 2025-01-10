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Gündem
AA 10.01.2025 14:26

Esnaf iş yerlerindeki İSG hizmetlerini kendisi yürütebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin işvereni veya işveren vekillerinin, gerekli eğitimi tamamlayarak iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini kendilerinin yürütebileceğini bildirdi.

Esnaf iş yerlerindeki İSG hizmetlerini kendisi yürütebilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 30 Haziran 2012'de yayımlanmasının ardından kamu iş yerleri ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için "İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri" başlıklı 6. maddesinin 5 kez ertelendiği anımsatıldı.

Bu maddenin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tüm iş yerleri için yürürlüğe girdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürürlüğe giren bahse konu yükümlülük, mevcutta var olan ve getirilecek kolaylaştırıcı düzenlemelerle çok düşük maliyetle karşılanabilecek. 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin işverenleri veya işveren vekilleri, hali hazırda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Bakanlıkla protokol yapan açık öğretim kurumları ve üniversitelerce verilen eğitimi tamamlamak şartıyla İSG profesyoneli (iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi) görevlendirmesi zorunluluğu olmaksızın kendileri yürütebilmektedirler. Bakanlığımız bu kapsamda yer alan bakkal, manav, terzi, emlak bürosu gibi küçük esnafımızın yeni yükle karşılaşmaması için bir dizi yeni alternatif düzenleme üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor."

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