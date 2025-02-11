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Gündem
TRT Haber 11.02.2025 11:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde çatışmalara rağmen ekonomik büyümemiz sürüyor. Ekonomi programımızı son verilerle meyvelerini veriyor. Ülkemizi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu'nda konuştu.

"Çatışmalara rağmen ekonomik büyümemiz sürüyor"

Bugün ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi kurulmasını kararlaştırdık. 3 kıtanın kesiştiği noktada yer alan ülke olarak stretajik ortaklık kurulmasına büyük önem veriyoruz.  Bölgemizde çatışmalara rağmen ekonomik büyümemiz sürüyor. Ekonomi programımızı son verilerle meyvelerini veriyor. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. 270 milyar dolara yakın yatırım çektik. Yabancı şirketlerinin sayısı 6 binden 80 binin üzerine çıktı. Ülkemizi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. 

 

"Malezya, ASEAN ülkeleri arasında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ikinci ülke"

İkili ilişkilerin bir boyutu karşılıklı yatırımlardır. Malezya, ASEAN'da en büyük ticari ortağımız. Malezya, 2023'te ASEAN ülkeleri arasında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ikinci ülke olmuştur. Birçok alanda iş birliği potansiyelimizin geniş olduğuna inanıyorum. Yerli ve ömilli sanayimiz bugün ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşılar hale geldi, bunu dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan geri durmuyoruz.

Bugün savunma sanayi, firmalarımız Malezya'da başarılı işlere imza atıyor. 2024'te 62 milyon turistin ziyaret ettiği ülkemizde Malezyalı kardeşimizin teşvik edilmesi önemlidir. Önümüzdeki dönemde karşılıklı uçuş sayısını artırılmasının beşeri ilişkilerde çarpan etkisi yapacağına eminim.

 

"Malezya ile Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde birlikte çalışabiliriz"

Suriye'de çatışmaların son bulmasıyla yatırım fırsatlarını değerlendirmeliyiz, Malezya ile yeniden yapılanma sürecinde birlikte el ele verip çalışabiliriz.. Türkiye'ye güvenen inanan yatırımcılar bundan sonra da pişman olmayacak. İki ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının önemli olduğuna inanıyorum.

"ASEAN'la ilişkilerimizin daha üst seviyeye çıkacağına eminim"

Malezya, Asya-Pasifik bölgesine açılımımızın anahtar ülkesi arasında gördüğümüzü özellikle vurgulamak isterim. Malezya'nın dönem başkanlığında ASEAN'la ilişkilerimizin daha üst seviyeye çıkacağına eminim. 

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