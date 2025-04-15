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Gündem
TRT Haber 15.04.2025 15:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bisiklet Turu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bisiklet Turu heyetini kabul etti

Erdoğan, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Federasyon yönetimi ve milli sporculardan oluşan heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Külliyenin bahçesinde milli bisikletçilerle bir araya gelen Erdoğan, sporcularla bir süre sohbet edip, "Sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Bisikletçilere çeşitli hediyeler veren Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetimi ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı’na üzerinde adının yazılı olduğu bisiklet takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bisiklet Turu heyetini kabul etti

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8 gün 8 etap boyunca Türkiye'nin eşsiz güzellikleri ve saklı hazineleri de dünyaya tanıtılacak.

Dünyaca ünlü sporcular, portakal, limon, mandalina bahçelerinin yanı sıra çam, zeytin ya da sakız ağaçlarından oluşan rotalarda pedal çevirecek.

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