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TRT Haber 15.04.2025 11:19

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine ilişkin kararı hukuka uygun buldu.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın şu ifadeleri kullandı:

"26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."

 

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