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TRT Haber 15.04.2025 10:17

Zehir tacirlerine uluslararası operasyon: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uluslararası suç örgütlerine ilişkin düzenlenen operasyonda, 9'unun yurt dışında 225'inin yurt içinde olmak üzere 234 üst düzey organize suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Zehir tacirlerine uluslararası operasyon: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uluslararası organize uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan "Orkinos-Bulut Operasyonu"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belirlediğimiz hedef şahıslar 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 321 bin maddeden sorumluydular. 

9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı, 10'ı kırmızı bültenle aranıyordu. 

 

MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz,127 araç,113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el koyduk. Ekiplerimiz 8 ay boyunca büyük bir titizlik içinde yürüttüler. 

Türkiye ile 5 ülkede eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sınır tanımadığımızı gösteriyor. 

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Ali Yerlikaya Suç Örgütü Uyuşturucu
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