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Gündem
DHA 15.04.2025 12:32

Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir mağaranın tespit edildiğini ve kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyi; durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

 

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