Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Projesi gücümüze güç katıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17'nci Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasının başında zirveye ev sahipliği yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına teşekkürlerini sunan Erdoğan, "Toplantımızın işgalden azat edilmiş bir şehirde, Hankendi'nde düzenlenmesi zirvemize ayrı bir önem ve mana kazandırıyor. İlham kardeşimin vizyoner yaklaşımıyla bu kadim şehrin Kafkasların yeni kalkınma ve barış merkezi olacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi Oturumu’nda konuşuyor. https://t.co/XhHDXJ7ZAh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2025

"İklim değişikliğine odaklanılması isabetli"

Zirvenin ana temasının iklim değişikliği olmasını "son derece isabetli" bulduğunu belirten Erdoğan, iklim krizinin olumsuz etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geldiklerini vurguladı.

Türkiye'nin 2053 yılı için net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonu doğrultusunda kilit sektörleri dönüştürdüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti;

Bilhassa, enerji alanında yenilikçi girişimlerimizle yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 59'a çıkardık. Bu oranla Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sıraya yükseldik. 2024-2030 yıllarını kapsayan ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız’la 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azalttımı öngörüyoruz. İklim kanunumuz önceki gün meclisimizde kabul edildi. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel düzeye taşınan Sıfır Atık projesi iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

"Sıfır Atık, iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. pic.twitter.com/068HFcrFvv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2025

Erdoğan, Türkiye'nin BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliğinin onaylanması durumunda adil ve kapsayıcı bir yaklaşımı hakim kılma gayretinde olacaklarını belirterek, "Türkiye, güçlü tecrübesini ve en iyi uygulama örneklerini teşkilatımızla paylaşmaya hazırdır." dedi.

"Ticaret hacmini daha yüksek rakamlara taşımalıyız"

Konuşmasında teşkilatın başlıca işbirliği alanı olan ekonomi ve ticarete de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vizyonu daha da geliştirme mecburiyetinde olduklarını söyledi. Erdoğan, "100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmi hedefimizi daha yüksek rakamlara taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız. Bu bakımdan 5. Ticaret Bakanları Toplantısı'nın mümkün olan ilk fırsatta düzenlenmesine büyük önem atfediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, EİT'in günümüz dinamikleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturulması gerektiğini, işbirliği süreçlerinde sadeleştirmeye gidilerek teşkilatın etkinliğinin artırılmasının ortak menfaate olacağını kaydetti.

"Şuşa'nın Turizm Başkenti seçilmesini tebrik ediyorum"

Turizm alanındaki işbirliğinin teşkilata ayrı bir ödev yüklediğini ifade eden Erdoğan, 2025 yılı EİT Turizm Başkenti Erzurum'da alınan kararların yol gösterici olacağına inandığını belirtti.

Şuşa'nın 2026 yılı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti seçilmesi dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycanlıları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Bölgemizde yaşanan gelişmeler tabiatıyla bu konulara da işaret etmemizi gerekli kılıyor. İsrail'in mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları, bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor. Gazze'de 57 bine yakın kardeşimizin hayatını kaybettiği mezalimin bir an önce durması için hep beraber daha fazla çalışmalıyız. İran'a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ilk gün kayda geçirdik. Bölgemizin daha büyük bir felakete sürüklenmemesi için yoğun gayret gösterdik. Taraflar arasındaki fiili ateşkesin sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz.

"Zalimler karşısında mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz"

Bu dost meclisimizde bir kez daha şu hususun altını çizmek isterim: İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Doğruları cesaretle söylemeye, zalimler karşısında mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.

Suriye'de ise halkın yıllardır süren mücadelesi neticesinde gelinen aşama bölge için bir umut ışığıdır. Uluslararası toplumun hem mali açıdan desteğini sürdürmesini hem de yeni yönetimle ilişkilerini ilerletmesini kritik dönemde ve önemde görüyoruz. Bir diğer önemli bölge olan Afganistan'da, Afgan halkının güvenlik, huzur ve kalkınmasına destek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur bir terör eylemi dolayısıyla Pakistanlı kardeşlerimize bu vesileyle tekrar taziyelerimi iletiyorum.

Teşkilatımız bünyesinde birlik ve beraberliğimize atfettiğimiz değeri bilhassa vurgulamak istiyorum. Bugün aramızda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Sayın Ersin Tatar'ı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Teşkilatımızın 2012'den bu yana gözlemci üyemiz olan ve on yıllardır haksız izolasyonlara maruz bırakılan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle dayanışmasını artırarak sürdüreceğine inanıyorum. Bu doğrultuda, Kıbrıs Türkleri ile spordan kültüre, ekonomiden turizme kadar çeşitli alanlarda ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum.