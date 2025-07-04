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Gündem
AA 04.07.2025 12:11

Son bir haftada 622 yangın kontrol altına alındı

Son dönemde artış gösteren orman yangınlarıyla mücadele yoğun şekilde devam ederken, geride kalan bir haftada çıkan 624 yangından 622'si kontrol altına alındı.

Son bir haftada 622 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekipler, envanterindeki kara ve hava gücüyle orman yangınlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 5 bin 359 kara aracı ve 25 bin personel yangınlarla mücadelede görev alıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, bu yılın ilk 6 ayında 1305'i ormanlık alanda, 1739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 yangın çıktı. Bu yangınlardan 624'ü sadece son bir hafta içerisinde gerçekleşti. Söz konusu süreçte özellikle İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa'da ciddi düzeydeki yangınlarla mücadele edildi.

Son bir haftada 622 yangın kontrol altına alındı

Dün çıkan 9 yangından 6'sı kontrol altına alındı

İzmir'in Seferihisar ve Menderes, Manisa'nın Akhisar, Kula, Saruhanlı ve Ahmetli, Bilecik'in Vezirhan, Hatay'ın Antakya ilçelerindeki orman yangınları etkin müdahaleyle söndürüldü.

Dün ise 9 büyük yangınla mücadele edilirken, bunlardan Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul-Silivri, Adana-Ceyhan, Uşak-Eşme'dekiler kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerindeki yangınlarla 10 uçak, 25 helikopter ve çeşitli kara araçlarıyla mücadele edildi. Günlerdir aralıksız süren müdahaleler sonucunda Çeşme'de orman dışında başlayıp yayılan yangın kontrol altına alındı.

Son bir haftada çıkan 624 yangından 622'si kontrol altına alınırken, Ödemiş ve Buca'daki yangınlar için ise söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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