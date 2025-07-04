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Gündem
TRT Haber 04.07.2025 12:49

Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bilecik, İzmir ve Hatay’daki yangınlardan etkilenen hanelere 12 milyon 260 bin lira kaynak aktardık" dedi.

Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik, İzmir ve Hatay’daki yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 12 milyon 260 bin lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada, yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını ifade etti.

"Destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz"

Bu kapsamda aktarılan kaynakların detaylarını paylaşan Göktaş, şunları kaydetti:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Bilecik'e 1 milyon 460 bin lira, İzmir'e 5 milyon 800 bin lira ve Hatay'a 5 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 12 milyon 260 bin lira kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımız için destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz."

Göktaş ayrıca diğer illerdeki orman yangınlarının da 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, "Akut dönem sonrası sosyal yardımlara ihtiyaç duyulması halinde yangın bölgesinden gelen talepleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı. 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Balıkesir Hatay İzmir Mahinur Özdemir Göktaş Orman Yangını Yangın
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