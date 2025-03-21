Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.03.2025 15:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDA Genel Başkanı İzetbegoviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDA Genel Başkanı İzetbegoviç ile görüştü
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Bosna-Hersek’teki son durum ve bölgesel gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Bosna-Hersek’teki gelişmeleri çok yakından ve titizlikle takip ettiğini, artan gerilimin Bosna Hersek’in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini belirten Erdoğan, bu çerçevede Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik’e de gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’te yaşanan gelişmelerin kurucu halklar arasındaki bir çatışmadan kaynaklanmadığını, Bosna-Hersek içinde toprak bütünlüğünü destekleyen siyasi partilerin asgari müşterekte birleşmelerinin önemli olduğunu, uluslararası toplumun da bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek
Sıradaki Haber
İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı yakalandı
14:41
Bakan Fidan: Türkiye ateşkesi destekliyor
14:28
BİLSEM'e öğrenci seçiminde görev alanlara ek ders ücreti ödenecek
14:20
Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa'nın askerileştirilmesi çok tehlikeli bir eğilim
14:21
Bakan Bolat: Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm devam etmektedir
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
Patlayıcılarla yıkılan 9 apartmanın yerinde depremzedeler için 51 blok yükseliyor
Patlayıcılarla yıkılan 9 apartmanın yerinde depremzedeler için 51 blok yükseliyor
FOTO FOKUS
Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu
Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ