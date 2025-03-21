Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.03.2025 14:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahip oldukları farklılıklarıyla dünyamızı zenginleştiren özel gereksinimli yavrularımızı Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli yavrularımızın fedakar anne ve babalarına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Memişoğlu: En iyi ve hakkaniyetli şekilde kadroları dağıtacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDA Genel Başkanı İzetbegoviç ile görüştü
14:53
İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı yakalandı
14:41
Bakan Fidan: Türkiye ateşkesi destekliyor
14:28
BİLSEM'e öğrenci seçiminde görev alanlara ek ders ücreti ödenecek
14:20
Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa'nın askerileştirilmesi çok tehlikeli bir eğilim
14:21
Bakan Bolat: Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm devam etmektedir
Patlayıcılarla yıkılan 9 apartmanın yerinde depremzedeler için 51 blok yükseliyor
Patlayıcılarla yıkılan 9 apartmanın yerinde depremzedeler için 51 blok yükseliyor
FOTO FOKUS
Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu
Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ