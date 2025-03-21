Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Âşık Veysel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/n2TgbBRKfs — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2025