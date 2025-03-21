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Gündem
TRT Haber 21.03.2025 12:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 52'nci yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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