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TRT Haber 21.03.2025 14:52

İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman gözaltına alındı.

İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı yakalandı

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