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HABER GİRİŞ
21.03.2025 14:52
, 21.03.2025 14:53
SON GÜNCELLEME
21.03.2025 14:53
İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı yakalandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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