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Gündem
TRT Haber 03.01.2024 21:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'ye başsağlığı dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Reisi’ye, Kirman’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'ye başsağlığı dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi’ye, Kirman’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

İran'da art arda 2 patlama: Ölü sayısı artıyor
İran'da art arda 2 patlama: Ölü sayısı artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

Türkiye'den İran'a başsağlığı mesajı
Türkiye'den İran'a başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı. 

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İran Recep Tayyip Erdoğan Terör Saldırısı
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