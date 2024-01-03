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Gündem
AA 03.01.2024 21:26

İsrail için casusluk yapanların ifadeleri alınmaya başlandı

Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyeti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı.

İsrail için casusluk yapanların ifadeleri alınmaya başlandı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı

Ne olmuştu?

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.

Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.

İstanbul merkezli 8 ilde casusluk operasyonu: 34 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde casusluk operasyonu: 34 gözaltı

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçilmiş, İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.

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