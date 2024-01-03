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Gündem
AA 03.01.2024 19:17

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarını lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında peş peşe 2 patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aşkın kişi vefat etti.

Patlamada ölenler arasında 6 çocuğun da bulunduğu belirtilirken yaralananların sayısı da 141 olarak açıklandı.

Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini duyurdu.

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