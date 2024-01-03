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Gündem
TRT Haber 03.01.2024 17:25

Bakan Fidan: Türkiye istihbaratta çok ilerleme kaydetti

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin istihbarat alanında çok ilerleme kaydettiğini belirterek, "Terör şebekelerinin vurulduğunu ve casus servislerin yakalandığını görüyoruz. Burada odaklanma ve bir hedefin olması önemli. Türkiye'nin tehditlerini iyi anlamak önemli." dedi.

Bakan Fidan: Türkiye istihbaratta çok ilerleme kaydetti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın mensuplarına gerçekleştirdiği buluşmada gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından İsrail casuslarına yönelik operasyonla ilgili soruyu yanıtlayarak, Türkiye'nin istihbarat ve güvenlik kapasitesinin geldiği seviyeyi değerlendirdi.

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Fidan, istihbaratın bu çağda giderek daha da önem kazandığını vurguladı.

Çok üzerinde durulması, odaklanması, teknolojinin yakından takip edilmesi ve metot geliştirilmesi gereken bir alan olduğunun altını çizen Fidan, şöyle devam etti:

"Çünkü kimse kimseye bunun metodunu, teknolojisini vermiyor. Oturup kendimizin birçok şeyi yeniden bulup operatif metotları hayata geçirmemiz gerekiyor. Kendi içerisinde çok çeşitliliği olan bir olay. Yani şimdi terörle mücadele bir ihtisas alanı, dış politika, yani dış operasyonlarda dost unsurlarla beraber çalışma konusu başka bir operasyon alanı. Kontrespiyonaj başka bir uzmanlık alanı yani sizin işinize faaliyet gösteren casus bulma meselesi. Bunların hepsi de tabii ciddi bir çabayla yeniden kendini üreten bir yapı içerisinde evrilmesi gerekiyor."

"Çok ileri reformlar yapıldı"

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çok ciddi reformlar yapıldığını aktaran Fidan, "Çok ileri reformlar yapıldı. Yani gerçekten şimdi görüyorsunuz sonuçlarını belli ülkelerde. İşte diyelim Suriye, Irak’ta bilinen yerler, dost unsurlarla yürütülen ve bize askeri maliyeti çok az olan çok önemli operasyonlar var. Tabi bunların hepsi basına yansımıyor, basına yansıyan kısmı belli yeteneklerin nasıl geliştiğini de gösteriyor. Şimdi teknoloji ayağına ciddi yatırım yapmak gerekiyor. İnsan ayağına ciddi yatırım yapmak gerekiyor. Yeni metotların inanılmaz şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye bu alanda çok ilerleme kaydetti." dedi.

"Terör şebekelerinin vurulduğunu ve casus servislerin yakalandığını görüyoruz"

Fidan, "Şu anda İbrahim Bey de iyi çalışıyor, sistem devam ediyor. Terör şebekelerinin vurulduğunu ve casus servislerin yakalandığını görüyoruz. Burada odaklanma ve bir hedefin olması önemli. Türkiye'nin tehditlerini iyi anlamak önemli. Kendinizi sürekli düşmanın yerine koymanız gerekiyor. Yani düşmanın yerine koyup ona göre hareket etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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