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Gündem
AA 03.01.2024 16:53

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında yeni projeler karara bağlandı

İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu duyurdu.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında yeni projeler karara bağlandı
[Fotograf: AA]

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12. gemilerinin (i sınıfı fırkateynler), açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı.

Toplantıda, envanterdeki İHA/SİHA'lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler görüşülerek karara bağlandı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında yeni projeler karara bağlandı

Milli Muharip Uçak KAAN'ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının lojistik gereksinimlerinin görüşüldüğü ve gerekli kararların verildiği toplantıda, platform projelerinin yanı sıra yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için karar alındı.

Geçen yıla göre yüzde 27'lik bir artışla 5,5 milyar dolarlık rekor bir seviye ve kilogram başına ortalama 65 doları aşan ihracat rakamı ile savunma sanayisinin Türkiye ekonomisine ve dolaylı olarak toplumsal refaha yüksek bir katkı sağladığı vurgulanan toplantıda, Türkiye'nin savunma sanayii ürünlerine duyulan güven artışının bir göstergesi olarak önceki yıl ihracat yapılan ülke sayısı 176 iken bu yıl itibarıyla 185'in üzerine çıktığı belirtildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında yeni projeler karara bağlandı

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız savunma sanayii için atılacak kritik adımlar bir kez daha vurgulandı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.


 

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Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Yerli ve Milli Teknolojiler
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