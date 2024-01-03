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TRT Haber 03.01.2024 15:40

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, kurmaylarıyla görüştü

İyi Parti Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, yerel seçim çalışmaları ele alındı.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, kurmaylarıyla görüştü

Başkanlık Divanı üyeleri, saat 11.30'da İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddesi, yerel seçim çalışmaları oldu.

Ana gündem maddesi, yerel seçim çalışmaları olan toplantıda, Genel Başkan Meral Akşener'in il ziyaret programı ve saha çalışmalarıyla ilgili planlama değerlendirildi.

13-14 Ocak'ta yapılması planlanan istişare kampının detaylarının da toplantıda konuşulduğu ifade edildi. Başkanlık Divanı üyeleri, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri de ele aldı. İyi Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, toplantının içeriğine dair basın açıklaması yapacak.

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