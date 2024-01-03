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Gündem
AA 03.01.2024 15:24

Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine yaptığı başvurudan memnun

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Afrika'nın, "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi" kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurunun memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine yaptığı başvurudan memnun
[Fotoğraf: DepoPhoto]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in üç aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili katletmesinin hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının temenni edildiğini vurgulayan Keçeli, şunları kaydetti:

"Keza, yapılan bu başvuru uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı alması beklenmektedir. Türkiye bu kararın uygulanmasının da takipçisi olacaktır.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz."

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