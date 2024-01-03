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Gündem
TRT Haber 03.01.2024 14:42

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Beştepe'deki toplantıda, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayii alanında gösterdiği başarılara ilişkin genel değerlendirme yapılacak. Ayrıca bu yıla ilişkin yol haritası konuşulacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Bu kapsamda Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızıl Elma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya ilişkin ayrıntılar, İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii
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